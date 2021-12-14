التحالف: عودة ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين سيقابلها تكلفة باهظة

أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الاثنين، بأن الدفاعات السعودية دمرت صاروخا باليتسيا أطلق باتجاه خميس مشيط.

وقال التحالف إن عودة ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين سيقابلها تكلفة باهظة، مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات حازمة لتحييد التهديد تتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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وأكد موفد العربية أن ميليشيا الحوثي استهدفت مناطق سكنية في مأرب بصاروخين.

أعلن التحالف في وقت سابق الاثنين تنفيذ 28 استهدافاً ضد ميليشيا الحوثيين في مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت التحالف أن الاستهدافات بمأرب والجوف دمرت 14 آلية عسكرية وأوقعت خسائر بشرية في صفوف الحوثيين تجاوزت 140 عنصراً.

كما أعلن التحالف أنه نفذ استهدافاً واحداً بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين. واستهدفت هذه العملية آلية عسكرية لميليشيا الحوثي.