.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التحالف ينفذ 35 عمليات في مأرب و3 في الساحل الغربي

  • الخط
A picture taken on November 16, 2015 shows a Saudi F-15 fighter jet landing at the Khamis Mushayt military airbase, some 880 km from the capital Riyadh, as the Saudi army conducts operations over Yemen. AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINE === PHOTO TAKEN DURING A GUIDED MILITARY TOUR ===
مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن (أرشيفية)
اليمن والحوثي

التحالف ينفذ 35 عمليات في مأرب و3 في الساحل الغربي

تحالف دعم الشرعية: ندعم القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق ستوكهولم

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأحد أنه نفذ 35 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف التحالف أن هذه الاستهدافات دمرت 21 آلية عسكرية، وأوقعت خسائر بشرية للميليشيات تجاوزت 200 عنصر إرهابي.

مأرب (أرشيفية)
مأرب (أرشيفية)
اليمن.. مصرع قيادي في القاعدة أثناء قتاله مع الحوثيين  في مأرب  اليمن اليمن والحوثي اليمن.. مصرع قيادي في القاعدة أثناء قتاله مع الحوثيين  في مأرب 

وأضاف التحالف أنه نفذ 3 عمليات استهداف بالساحل الغربي، لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وأوضح أن عمليات الساحل الغربي استهدفت آليتين عسكريتين للميليشيات، وأوقعت 15 قتيلاً بين الحوثيين.

وتابع التحالف: "ندعم القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق ستوكهولم".

وكان التحالف قد أعلن السبت تنفيذ 36 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب.

وأضاف التحالف أن الاستهدافات في مأرب دمرت 20 آلية عسكرية ووحدات تحكم لمسيرات.

كذلك أدت الاستهدافات في مأرب إلى تكبيد ميليشيا الحوثي خسائر بشرية تجاوزت 190 عنصراً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكل الطائش والسهر.. عادات الأكل الطائش والسهر.. عادات "مسائية" تعيق فقدان الوزن
دراسة جديدة.. جرعة تنشيطية من هذا اللقاح تحمي من أوميكرون دراسة جديدة.. جرعة تنشيطية من هذا اللقاح تحمي من أوميكرون
الأكثر قراءة
صور مؤلمة.. أسد يلتهم يد طفلة يمنية صور مؤلمة.. أسد يلتهم يد طفلة يمنية
أوميكرون..أنباء غير سارة للملقحين حتى مع الجرعة المعززة أوميكرون..أنباء غير سارة للملقحين حتى مع الجرعة المعززة
صدمة في مصر.. نجل رجل أعمال شهير قتل 4 بسيارته صدمة في مصر.. نجل رجل أعمال شهير قتل 4 بسيارته
في أول رد لشيرين.. في أول رد لشيرين.. "ظلمتوا شخصاً بريئاً وظلمتوني"
"أتمنى ما يتجوزش كل يوم".. أكثر فيديو متداول لمحمد صلاح
فيديو قتل نجل رجل أعمال مصري لـ4 شبان بسيارته فيديو قتل نجل رجل أعمال مصري لـ4 شبان بسيارته
قبل أن تذهب
قرية سعودية ضمن أفضل القرى السياحية بالعالم
قرية سعودية ضمن أفضل القرى السياحية بالعالم
اكتشف المزيد