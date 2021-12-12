التحالف ينفذ 35 عمليات في مأرب و3 في الساحل الغربي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأحد أنه نفذ 35 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف التحالف أن هذه الاستهدافات دمرت 21 آلية عسكرية، وأوقعت خسائر بشرية للميليشيات تجاوزت 200 عنصر إرهابي.

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وأضاف التحالف أنه نفذ 3 عمليات استهداف بالساحل الغربي، لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وأوضح أن عمليات الساحل الغربي استهدفت آليتين عسكريتين للميليشيات، وأوقعت 15 قتيلاً بين الحوثيين.

وتابع التحالف: "ندعم القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق ستوكهولم".

وكان التحالف قد أعلن السبت تنفيذ 36 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب.

وأضاف التحالف أن الاستهدافات في مأرب دمرت 20 آلية عسكرية ووحدات تحكم لمسيرات.

كذلك أدت الاستهدافات في مأرب إلى تكبيد ميليشيا الحوثي خسائر بشرية تجاوزت 190 عنصراً.