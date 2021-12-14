السعودية.. منتزهات الغضا تدخل غينيس للأرقام القياسية

دخلت منتزهات الغضا بعنيزة التابعة لمنطقة القصيم وسط السعودية، موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر حديقة نباتية في العالم لأشجار الغضا.

جاء هذا الإنجاز بسبب عقود من المحافظة والاهتمام من أهالي ⁧‫عنيزة‬⁩ بهذا المنتزه الذي تبلغ مساحته 42585.74 فداناً (172,338,379 مترا مربعا).

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ومنتزه الغضا البري يقع في محافظة عنيزة، ويتميز بكثرة أشجار الغضا الموجودة فيه، ولذلك تمت تسميته بهذا الاسم. وبسبب موقعه المتميز تنتشر فيه المخيمات، ويقام فيه مهرجان الغضا الشتوي كل عام، كما يتوافر به تأجير الدراجات النارية الممتعة للغاية لهواة المغامرات والتجارب الجديدة غير الروتينية.

إلى ذلك، تقوم بلدية محافظة عنيزة بجهودها لإظهار جمال منتزهات الغضا بالمحافظة، حيث شرعت مؤخراً في تنظيف وإزالة المخلفات من منتزه الغضا البري، استعداداً لاستقبال المتنزهين والسياح والوفود الزائرة للمنطقة وتقديم أفضل الخدمات لهم، من خلال مخيم الخدمات الذي تقيمه البلدية في كل عام وبخدمات فندقية.