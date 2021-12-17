هذا آخر ما نشره شهير السناب شات في السعودية قبل وفاته

"ادعوا لنا نوصل بالسلامة" آخر ما نشره أحد مشاهير السوشيال ميديا في السعودية عبر حسابه في السناب شات قبل وفاته.

وقد تعرض السنابي والراوي السعودي محمد الشمري، لحادث‬⁩ مروري هو و أسرته في طريقه إلى العاصمة الرياض قادماً من رفحاء. ما أدى إلى وفاته.

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و ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشكل واسع بآخر الفيديوهات التي قام بنشرها برفقة أطفاله قبيل وفاته.

وقد نعاه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، داعين له بالرحمة والمغفرة. لافتين إلى أنه صاحب أخلاق رفيعة وابتسامة جميلة.