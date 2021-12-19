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التحالف: الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط

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الدفاعات الجوية السعودية
الدفاعات الجوية السعودية
اليمن والحوثي

التحالف: الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط

التحالف: الطائرة المسّيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي

دبي _ العربية.نت

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أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط.

وأوضح التحالف أن الطائرة المسّيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي.

وكان التحالف قد أعلن، السبت، عن تنفيذ 19 عملية استهداف في مأرب والجوف ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة.

وأفاد التحالف أن عملياته في مأرب والجوف أسفرت عن تدمير 11 آلية، ومقتل 80 عنصراً إرهابياً.

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والجمعة، قال التحالف إنه نفذ 29 عملية استهداف نوعية ضد الميليشيا الحوثية في مأرب والجوف خلال 24 ساعة، دمرت خلالها المقاتلات 20 آلية للميليشيات، وأحدثت خسائر بشرية تجاوزت 180 عنصرا إرهابيا.

وأكد مصدر عسكري يمني، الجمعة، أن ميليشيا الحوثي تراجعت عن مواقع بمنطقة الرملة في مأرب بعد معارك مع الجيش الوطني.

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