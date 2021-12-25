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أميركا: هجمات الحوثي تعرض السعوديين و70 ألف أميركي مقيم للخطر

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الأضرار الناجمة عن المقذوف الحوثي في جازان

أميركا: هجمات الحوثي تعرض السعوديين و70 ألف أميركي مقيم للخطر

السفارة الأميركية في السعودية: على الحوثيين الانخراط في حوار سياسي لإنهاء الصراع في اليمن

دبي - العربية.نت

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أدانت السفارة الأميركية في الرياض، اليوم السبت، بشدة، الهجوم الذي شنه الحوثيون عبر الحدود الليلة الماضية على منطقة جازان بالسعودية.

التحالف: وفاتان جراء سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على جازان السعودية التحالف: وفاتان جراء سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على جازان

وقالت السفارة عبر تويتر، إن هجمات الحوثيين تديم أمد الصراع وتطيل معاناة الشعب اليمني، وتعرض الشعب السعودي وأكثر من 70 ألف أميركي يقيمون في المملكة للخطر.

كما أضافت "ندعو الحوثيين لوقف هجماتهم المتهورة على السعودية والانخراط في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن مساء أمس الجمعة، وفاة مواطن سعودي ومقيم يمني جراء سقوط مقذوف أطلقته الميليشيات الحوثية على جازان، فيما أوضح المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، إصابة 7 مدنيين.

كما أشار إلى تضرر محلين تجاريين، و12 مركبة إثر الشظايا المتطايرة.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق الجمعة، سقوط مقذوف معادٍ بإحدى القرى الحدودية في نجران، في محاولة لاستهداف المدنيين، بالإضافة لسقوط مقذوف على إحدى الورش الصناعية في صامطة بمنطقة جازان.

كما أكد أن المحاولتين العدائيتين في نجران وجازان انطلقتا من مدينة صعدة، مشيراً إلى أنه استجابة للتهديد سينفذ ضربات جوية للتعامل مع مصدر التهديد.

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