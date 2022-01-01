السعودية.. تسجيل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ نحو 5 أشهر

ما زالت معدلات الإصابة اليومية بكورونا في السعودية في ارتفاع مستمر، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 846 إصابة جديدة بالفيروس، في رقم لم تسجله السعودية منذ نحو 5 أشهر.

كما شهدت غرف العناية المركزة ارتفاعا في الحالات الحرجة المصابة بالفيروس لتصل إلى 61 حالة.

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وعلى مستوى التحصين ضد كورونا، وصل عدد الجرعات المعطاة من اللقاحات إلى أكثر من 50 مليونا و871 ألف جرعة.

مع بداية العام الجديد، سيتم نشر البيان اليومي لحالات كورونا الساعة ١٢ ظهراً.

نثق بوعيكم بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والمسارعة في أخذ اللقاحات المستحقة.



والله يحفظكم 🤲🏻 https://t.co/0TxmvUBcnz — المتحدث الرسمي لوزارة الصحة (@spokesman_moh) January 1, 2022

وقالت الصحة السعودية في تغريدة على "تويتر": "تسجيل (846) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة، رحمه الله، وتسجيل (262) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (542,115) حالة ولله الحمد".

وأضافت في تغريدة أخرى: "مع بداية العام الجديد، سيتم نشر البيان اليومي لحالات كورونا الساعة ١٢ ظهراً. نثق بوعيكم بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والمسارعة في أخذ اللقاحات المستحقة".