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السعودية.. ارتفاع بنحو 70% بإصابات كورونا خلال يوم واحد

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مركز لقاحات كورونا في السعودية
مركز لقاحات كورونا في السعودية

السعودية.. ارتفاع بنحو 70% بإصابات كورونا خلال يوم واحد

دبي - العربية.نت

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أعلنت السعودية ارتفاعا بنحو 70% في عدد إصابات فيروس كورونا خلال يوم واحد، كما شهدت ارتفاعا بنحو 50% في عدد الحالات الحرجة المصابة بكورونا خلال يوم واحد.

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إلى ذلك، سجلت المملكة في 24 ساعة 1746 إصابة جديدة بكورونا فيما الحالات الحرجة ارتفعت إلى 90، وفق وزارة الصحة.

ونشرت الوزارة تغريدة على تويتر قالت فيها إنه تم تسجيل وفاتين، وتسجيل 341 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 542,754 حالة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أعلن أمس الأحد، أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في البلاد يشهد تسارعاً عالياً في الارتفاع.

"الأعلى بلا منازع"

وقال الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحافي حول مستجدات فيروس كورونا، إن موجات كوفيد 19 السابقة مرت بعدة مراحل، لكن الموجة الأخيرة هي "الأعلى بلا منازع".

كما تابع: "المنحنى الوبائي في المملكة يسجل موجة تواكب الموجة العالمية من حولنا، وتسارعاً عالياً في الارتفاع في غضون أربعة أيام، ونتوقع زيادة في الارتفاع".

وأشار إلى أن أعداد الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الصحية ودخول العناية الحرجة "معظمها حالات لم تستكمل جرعات اللقاحات".

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت قبل أيام، إعادة الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة، والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتباراً من صباح الخميس الموافق 30 ديسمبر2021م، وفق ما نقلت وكالة "واس".

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