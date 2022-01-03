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فيديو مرعب.. وفاة سعودي وابنته بعد جرف سيل لمركبتهما

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خلال عمليات البحث عن الطالبة المفقودة في السيل

فيديو مرعب.. وفاة سعودي وابنته بعد جرف سيل لمركبتهما

العربية.نت - نادية الفواز

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في قصة مأساوية توفي سعودي وابنته بعدما جرف سيل مركبتهما أثناء عودتهما من المدرسة إلى المنزل في منطقة عسير بمحافظة بلقرن.

وعثرت فرق الدفاع المدني بمركز شواص صباح اليوم الاثنين، على جثة الطالبة، حيث وثق مقطع فيديو متداول المركبة الغارقة في السيل.

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من جهته، قال شقيق الطالبة المتوفاة سعدي غصاب لـ"العربية.نت"، إن شقيقته منى تبلغ من العمر 15 عاماً وهي في الصف الثالث متوسط.

وأضاف "كنت قلقاً لبعد المسافة عن منزل الأسرة 10 كلم، وشعرت بالقلق الشديد لما رأيتُ اشتداد الأمطار، لاسيما وجود أودية خطيرة، حينها طلبت من والدي عدم التوجه للمدرسة، إلا أنه أصر أن يأخذ منى إلى المدرسة لتنهي اختبارها".

أمطار غزيرة

كما تابع قائلاً "في صباح اليوم، وبسبب خوفي، قمتُ بالاتصال بحارس المدرسة، وطلبتُ منه السماح لها بالخروج مع والدي الساعة الثامنة صباحاً إلا أنه رفض خروجها إلا بعد الساعة العاشرة، وكانت الأمطار وقتها قد اشتدت، فبقيت على شعوري بالقلق ومحاولة التواصل مع والدي وشقيقتي والتأكد من اقترابهما من المنزل".

السعودي الذي جرفه السيل
السعودي الذي جرفه السيل

لحظات من القلق

وواصل غصاب الحديث: "القلق لم يفارقني طوال تلك الفترة، فوالدي كبير في السن ولم ينتبه للوادي، وعندما تأكدت من عدم وصوله للمنزل، هرعت مسرعا لأرى السيارة تطفو على الماء على ارتفاع حوالي 500 متر، فحاولت بالتعاون مع بعض شباب القرية سحب السيارة وربطها في شجرة، لكن لم نعثر على شقيقتي إلا صباح اليوم الاثنين الساعة العاشرة صباحاً".

يشار إلى أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة بلقرن تلقى بلاغاً صباح أمس يفيد باحتجاز شخص داخل سيارته في وادي أدمة التابع لمركز شواص.

رجال الدفاع المدني خلال البحث عن الجثة
رجال الدفاع المدني خلال البحث عن الجثة

وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول قامت الفرق بانتشال جثة الأب وتسليمها للجهة المختصة فيما استمرت أعمال البحث عن ابنته المفقودة حتى تم العثور عليها صباح هذا اليوم الاثنين وتم تسليم الجثمان للجهات المختصة.

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