استمر إعداده لسنوات.. إنجاز معجم تاريخي في السعودية

أنجز مركز البحوث والتواصل المعرفي حديثاً "معجم العباب الزاخر واللباب الفاخر" للإمام رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني المتوفى سنة 650هـ، وهو معجم لغوي على قدر كبير من الأهمية العلمية والتاريخية، ومنجز علمي استمر إعداده لسنوات.

ويعود تاريخ المعجم عندما حققه العالم الباكستاني فير محمد حسن المخدومي المتوفى سنة 1420هـ، منذ وقت طويل من أربعة أجزاء فقط، وكان آخرها سنة 1417هـ ولم يكتمل نشره، ثم جلبه للمملكة الدكتور أحمد خان أحد أبرز المهتمين بالمخطوطات في باكستان، كاملاً بخطِّ المخدومي في اثني عشر مجلداً منذ أكثر من عشر سنوات.

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ليتولى مركز البحوث والتواصل المعرفي عملية الإعداد لنشره بإشراف أستاذ النحو والصرف بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً الدكتور تركي بن سهو العتيبي، وذلك بعد اكتشاف نسختين مخطوطتين لم يطّلع عليهما المرحوم المخدومي، في معهد البيروني للاستشراق في طاشكند بجمهورية أوزباكستان.

ويُشكّل صدور المعجم من المملكة إضافة كبيرة للمعاجم العربية، وما تقدمه من خدمات علمية في مجال التراث الإسلامي والعربي.