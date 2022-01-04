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السعودية.. تدمير 5 مسيرات أطلقت باتجاه المملكة

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الدفاعات الجوية السعودية
الدفاعات الجوية السعودية - أرشيفية

السعودية.. تدمير 5 مسيرات أطلقت باتجاه المملكة

"الخيارات العملياتية مطروحة استجابة للتهديد وردع سلوك ميليشيا الحوثي العدائي"

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت 5 مسيرات أطلقت باتجاه المملكة.

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وأضاف في بيان، أن الميليشيا الانقلابية الحوثية أطلقت المسيرات باتجاه السعودية من صنعاء، مؤكداً أن قواته تراقب مصادر التهديد لتدميرها وتحييدها.

كما تابع أن الخيارات العملياتية مطروحة استجابة للتهديد وردع سلوك ميليشيا الحوثي العدائي، بحسب البيان.

فيديو لتدمير المسيرات

وكان التحالف قد نشر صباح الاثنين، لقطات لتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة، مساء الأحد.

وأكد اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية أمن السعودية ومواطنيها والمقيمين.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلانه أن الدفاعات السعودية أسقطت ودمرت 3 مسيرات أطلقت باتجاه نجران.

وأضاف في بيان أن قواته رصدت انطلاق الطائرات المسيرة من العاصمة صنعاء باتخاذ المدنيين دروعا بشرية.

كما أكد على اتخاذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد والاستجابة فوراً.

ضرب مواقع الطائرات المسيرة

كما أتى بيان التحالف بعدما أعلن صباح الأحد، استهداف وتدمير 4 مخازن للطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري في العاصمة صنعاء، وذلك في استمرار لضرب مواقع الطائرات المسيرة.

وأوضح في بيان، بحسب ما أفادت وكالة "واس" السعودية، أنه اتخذ كافة الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

كما شدد على أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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