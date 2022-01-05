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وفاة الشيخ صالح اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

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الشيخ صالح اللحيدان

وفاة الشيخ صالح اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

الشيخ اللحيدان تعرض لأزمة صحية قبل أسابيع دخل على إثرها المستشفى

العربية.نت - نادية الفواز

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توفي في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، الشيخ صالح محمد اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية بعد معاناة مع المرض.

وقالت أسرة الشيخ اللحيدان عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، أحسن الله عزاءنا وعزاء الأمة الإسلامية في وفاة شيخنا ووالدنا صالح بن محمد اللحيدان، رحمه الله رحمة واسعة، والصلاة على شيخنا اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر بجامع الراجحي بالرياض".

وكان الشيخ اللحيدان تعرض لأزمة صحية قبل أسابيع دخل على إثرها المستشفى، وتصدر اسمه وقتها الترند، وسط تفاعل عدد كبير من الدعاة والمشاهير مع نبأ مرض الشيخ على تويتر حيث انهالت التغريدات التي تدعو له بالشفاء.

وقد شغل اللحيدان العديد من المناصب في السعودية وله العديد من المؤلفات.

وقد تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع وفاة اللحيدان عبر وسم #صالح _اللحيدان بالمواساة والعزاء والدعوات له بقولهم "‏أحسن الله عزاء الأمة العربية والإسلامية في وفاة العلامة عضو هيئة كبار العلماء سماحة الشيـخ: ‎#صالح_اللحيدان .. فاللهم ارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسّع مُدخله ونقّه من الذنوب والخطايا كما ينقّى الثوب الأبيض من الدنس واجعل قبره روضة من رياض الجنة واجعل الجنة داره وقراره".

وتوالت الدعوات له بالرحمة والمغفرة سائلين الله أن يتغمده برحمته.

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