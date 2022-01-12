بعملية نوعية.. إنقاذ حياة شابة أصيبت بحادث سير

تمكن فريق طبي متخصص في جراحة الأوعية الدموية بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة غرب السعودية من إنقاذ حياة شابة في العقد الثالث من العمر، بعد تعرضها لحادث مروري تَسبب في إصابتها بنزيف في الصدر، وانسلاخ في الشريان الأورطي الصدري، وكسور في الضلوع.

وأفادت صحة جدة لـ"العربية.نت" بأن الحالة استقبلت بعد التنسيق الطبي المسبق من مستشفى عام بجدة.

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كما أضافت أن الفحص السريري وكل الفحوص الطبية اللازمة منها المخبرية والإشعاعية أجريت لها فور وصولها.

وقت قياسي

وعلى الفور تقرر إجراء عملية قسطرة جراحة أوعية دموية، وفقا للخطة الموضوعة.

إلى ذلك، خضعت المصابة لإجراء عملية وضع دعامة في الشريان الأورطي لتغطية مكان الإصابة من خلال فتحة في الفخذ تم فيها وضع الدعامة في وقت قياسي سريع تحت الأشعة التداخلية بنجاح، والتي استغرقت 90 دقيقة.

وأوضحت أنه جرى بعد العملية نقل المريضة إلى قسم العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية والرعاية الصحية، إلى أن استقرت حالتها ونقلت للجناح الجراحي، وخلال عدة أيام سمح لها بمغادرة المجمع الطبي.

بدوره، بيّن رئيس الفريق الطبي المعالج للحالة الدكتور بدر سعيد رجب أن الإجراء في العملية يعتبر نقلة طبية حديثة، حيث إن البديل للإجراء المعمول به هو فتح الصدر وتغيير الشريان الأورطي جراحياً، وهي من العمليات عالية الخطورة على المريض مقارنة بعملية وضع الدعامة عن طريق القسطرة الجراحية.