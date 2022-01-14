صور.. الأكلات الشعبية تتصدر موائد الباحة مع الأجواء الشتوية

مع دخول الشتاء والأجواء الماطرة والباردة، تصدرت الأكلات الشعبية قائمة أطعمة أهالي الباحة حيث يلجأ سكان جنوب غربي السعودية لتناولها بحثاً عن الدفء.

وفي هذا السياق قال سالم الزهراني، المهتم بالموروث الشعبي في الباحة، لـ"العربية.نت": "تختلف الأكلات الشعبية في السعودية من مدينة إلى أخرى بحسب التقاليد والعادات الخاصة والموروث الشعبي لكل منطقة".

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وأضاف أن الأكلات الشعبية تتنوع باختلاف المناخ وطبيعة الحياة ونوعية النباتات المزروعة في كل منطقة، الأمر الذي جعل المطبخ السعودي غني بأشهى الأطباق وألذ المأكولات.

وأوضح أن الأكلات الشعبية في منطقة الباحة تعتمد غالباً على القمح والبر، خصوصاً المنتَج محلياً في مزارع السكان، كذلك بعض أنواع الحبوب الأخرى، مثل الشعير والدخن والذرة والدقسة.

وذكر الزهراني أن من أشهر الأكلات الشعبية في الباحة هي العصيدة والعيش والعريكة وكذلك الدغابيس والفتة.

وتابع: "سابقاً كانت الأكلات الشعبية لا تختلف في مواسم البرد عن مواسم الصيف، وذلك لقلة الخيارات، وأيضاً للاعتماد الرئيسي على صنف القمح أو البر".

ولفت إلى أن الأكلات الشعبية يتم تقديمها على مختلف الوجبات، سواء الفطور أو الغداء أو العشاء، حيث لا يوجد أكلة شعبية محددة لوقت معين.

من جهته قال فهد ناصر، وهو من سكان الباحة: "ما إن تحل ليالي الشتاء الباردة وتنخفض درجات الحرارة، حتى يتجه الكثير من سكان الباحة إلى طهي وتناول عدد من الأكلات الشعبية بحثاً عن الدفء".

وأضاف أن من أبرز المأكولات في الشتاء في مدينته الخبزة والعصيدة والدغابيس، بالإضافة إلى نبتة القراص وهي نبتة تظهر في فصل الشتاء في الأراضي الزراعية ويتم قطفها وتناولها.