هكذا يمكنك رؤية الفوهات المشعة على سطح القمر

يرصد بسماء السعودية والوطن العربي اليوم الاثنين 17 يناير 2022 القمر البدر وسيكون مشاهداً طوال هذه الليلة الشتوية الباردة وهو أفضل توقيت خلال الشهر لرصد وتصوير الفوهات القمرية المشعة خلافاً لبقية التضاريس.

إلى هذا أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة لـ"العربية.نت"، أن القمر سيشرق فوق الأفق الشرقي، الشمال الشرقي مع غروب الشمس حيث يسلك المسار المرتفع في السماء، وسيسطع أمام كوكبة التوأمين مقترنا بنجم رأس التوأم المؤخر، وهو نفس المكان حيث ستكون الشمس بعد ستة أشهر.

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وقال "سيلاحظ بأن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري فبعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه الصغير، كذلك من الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقاليا أثناء شروقه فهو بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا، حيث تعمل مكوناته على بعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى أعيننا، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة".

وأضاف "يتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل عاليا في كبد السماء وسيغرب بالأفق الغربي الشمال الغربي مع شروق شمس الثلاثاء".

كما تابع "بشكل عام يمكن القول بأن القمر بدراً طوال الليل، ولكن علميا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس وسيحدث ذلك عند الساعة 02:48 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة (11:48 مساء بتوقيت غرينتش) ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال الشهر".

فيما اعتبر أن هذا التوقيت من الشهر مثاليا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس، مؤكدا أن "تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه (تيخو) أكثر الفوهات إشعاعا وخلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل".