.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيصل بن فرحان يبحث مع مساعدة وزير خارجية أميركا التعاون المشترك

  • الخط
وزير الخاريجة خلال استقباله

فيصل بن فرحان يبحث مع مساعدة وزير خارجية أميركا التعاون المشترك

جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية

الرياض - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الاثنين، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون القرن الإفريقي السفيرة مولي فيي، والمبعوث الخاص للقرن الإفريقي السفير ديفيد ساترفيلد، العلاقات الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن وسُبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي: الأعمال الإرهابية تزيد عزمنا للتصدي لها السعودية ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي: الأعمال الإرهابية تزيد عزمنا للتصدي لها

وجرى خلال الاستقبال في مكتب الأمير بن فرحان بديوان الوزارة في الرياض، استعراض ومناقشة جهود البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، ودعم كل ما يساهم في تنمية وازدهار شعوب ودول إفريقيا، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

هذا وحضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، ومن الجانب الأميركي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى السعودية مارتينا سترونغ.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أرقام صادمة تكشفها الأمم المتحدة عن تداعيات كورونا على سوق العمل في 2022 أرقام صادمة تكشفها الأمم المتحدة عن تداعيات كورونا على سوق العمل في 2022
اكتشف المزيد