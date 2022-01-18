فيصل بن فرحان يبحث مع مساعدة وزير خارجية أميركا التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الاثنين، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون القرن الإفريقي السفيرة مولي فيي، والمبعوث الخاص للقرن الإفريقي السفير ديفيد ساترفيلد، العلاقات الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن وسُبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وجرى خلال الاستقبال في مكتب الأمير بن فرحان بديوان الوزارة في الرياض، استعراض ومناقشة جهود البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، ودعم كل ما يساهم في تنمية وازدهار شعوب ودول إفريقيا، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

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هذا وحضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، ومن الجانب الأميركي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى السعودية مارتينا سترونغ.