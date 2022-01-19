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مدارس السعودية تتوشح بالأخضر ابتهاجاً بعودة الدراسة الحضورية

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مدارس السعودية تتوشح بالأخضر ابتهاجاً بعودة الدراسة الحضورية رئيسية
اللون الأخضر يزين إحدى مدارس السعودية
فيروس كورونا

مدارس السعودية تتوشح بالأخضر ابتهاجاً بعودة الدراسة الحضورية

تنفذ إدارات التعليم بمناطق المملكة حزمةً من البرامج والأنشطة ضمن برنامج التهيئة للعودة الحضورية الآمنة للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال في 23 يناير

العربية.نت - حامد القرشي 

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توشحت المدارس في السعودية باللون الأخضر احتفاءً بالعودة الحضورية للدراسة، وذلك ضمن مبادرة "عودة آمنة ومبهجة" التي أطلِقت مناسبة العودة الحضورية لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.

اللون الأخضر يزين إحدى مدارس السعودية
اللون الأخضر يزين إحدى مدارس السعودية

وتنفذ إدارات التعليم بمناطق ومحافظات السعودية حزمةً من البرامج والأنشطة ضمن برنامج التهيئة للعودة الحضورية الآمنة للمرحلتين الابتدائية ولرياض الأطفال في 23 يناير، تشتمل على 22 نشاطاً ثقافياً وترفيهياً وتوعوياً موجهاً إلى الطلبة لتهيئتهم وتحفيزهم للعودة إلى مقاعد الدراسة، وصولاً إلى تحقيق تكيّفهم الاجتماعي واندماجهم في صفوفهم الدراسية.

وبدأت إدارات التعليم بتنفيذ الأنشطة بدايةً من الأسبوع الحالي، عن بُعد عبر منصتي "روضتي" و"مدرستي"، وستسمر على التوالي حتى نهاية الأسبوع المقبل، والذي سيتم خلاله إعداد البرامج وتنفيذها حضورياً في مدارس التعليم العام.

اللون الأخضر يزين إحدى مدارس السعودية
اللون الأخضر يزين إحدى مدارس السعودية
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وتتنوع الأنشطة التي يتضمنها برنامج التهيئة للعودة، وأبرزها: برنامج تحفيزي في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقصص ومسابقات ثقافية وترفيهية، وأنشطة رياضة فردية، وألعاب حركية، وتوثيق لقطات مصورة من العودة الحضورية، إلى جانب توزيع الهدايا العينية المقدمة لتحفيز الطلبة.

وتهدف الأنشطة إلى تحفيز الطلبة وزيادة حماسهم للعودة الحضورية، وتطلعهم إلى رؤية معلميهم وزملائهم داخل المدرسة، إلى جانب مراعاة الاندماج التدريجي للطلبة في مدارسهم، بما يضمن الاستقرار النفسي لهم مع معلميهم داخل المدرسة، وذلك عبر التكامل الفاعل بين الأسرة والمدرسة.

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