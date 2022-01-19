نجل الفنان خالد سامي يكشف حالة والده الصحية

كشف تركي نجل الفنان خالد سامي، حالة والده، التي مازالت حرجة بسبب التهاب الرئة، وكتب عبر حسابه في "تويتر" أن دعامات الأكسجين لم تعد مجدية ولا توصل الهواء للرئتين، كما أن قلب والده توقف، ولكن الله لطيف بهم، حيث ساعد انعاش الأطباء بإعادة النبض من جديد.

وكتب قائلاً: "مرحبًا أعتذر ما عطيتكم أبديت، لا تزال الحالة حرجة وسببها التهاب الرئة، حتى مع دعامات الأكسجين الهواء ما يوصل، ربي لطف فينا بالوقت اللي كانوا ينعشونه فيه كنت موجودا وفقدت الأمل، لكن الحمدلله أن النبض رجع، ولا يزال على حاله، والحالة تعتبر حرجة للآن، بحاول أعطيكم تفاصيل قد ما أقدر شكرًا لكم".

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من ناحية أخرى، كشف أحمد الدسيماني، شقيق الفنان خالد سامي، عن تطورات جديدة بشأن حالته الصحية بعد توقف قلبه مرتين، فقال: "خالد توقف قلبه مرتين: مرة 4 دقائق وأخرى 6 دقائق، والحمدلله عدت على خير".

وتابع: "حالة خالد صعبة جداً والأطباء أخبروني أن الحالة عدت على خير، ولكنها كانت صعبة حتى أبلغوا ابنه يمكن تلحق عليه ويمكن ما تلحق، ثم اتصلوا بي، ومازال خالد بغيبوبة، وكان في آخر زيارة قبل أسبوع يفتح ويغمض ويشعر بنا، ولكن لا يستطيع أن يتكلم، وتواكبت عليه بعض الأمراض، وعدت على خير".