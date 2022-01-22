السعودية.. توقعات بانكسار حدة موجة البرد الاثنين القادم

توقع خبير الطقس والمناخ والناشط البيئي، عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أن تبدأ انكسار حدة موجة البرد القوية التي شهدتها معظم مناطق المملكة العربية السعودية الاثنين المقبل الموافق 1443/6/21هـ، وأن يطرأ ارتفاع تدريجي في الحرارة مع بقاء الأجواء باردة في الليل والصباح الباكر بمعظم المناطق.

من جهته توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، عبدالله المسند، أن "تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي يوماً بعد يوم خلال هذا الأسبوع، ومن ثم تنخفض مجدداً نهاية الأسبوع بصورة أقل حدة وشدة من الموجة الباردة الحالية".

متوقع أن تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي يوماً بعد يوم خلال هذا الأسبوع،

ومن ثم تنخفض مجدداً نهاية الأسبوع بصورة أقل حدة وشدة من الموجة الباردة الحالية .. هذا والله أعلم. pic.twitter.com/JrDny2Dvef — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) January 22, 2022

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كما أوضح المسند عبر حسابه في تويتر: "تبقى درجة الحرارة اليوم أقل من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة".

كذلك أضاف أنه "من المتوقع أن تكون السماء اليوم صافية، والشمس ساطعة على معظم المناطق"، لافتاً إلى أنه من المحتمل أن يشهد الشمال والوسط والشرق خاصة أجواء قارسة البرودة.

الحرارة والرياح والرؤية

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد كان توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط وجنوب المملكة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، ويمتد تأثيرها على أجزاء من جنوب غربي وغرب السعودية.

وأشار إلى أنه في حين تكون السماء غائمة جزئياً، قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، والباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على نجران وعسير والباحة.