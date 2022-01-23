التحالف: اعتداء وحشي بباليستي حوثي على أحد المسارحة بجازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الأحد، عن اعتداء وحشي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجازان (جنوب غربي السعودية)، كما اعترض وتدمر مسيرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية، لافتا إلى أنه يتابع بقية المسيرات المفخخة التي انطلقت من محافظة الجوف اليمنية.

وأوضح أن هذه المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية، مشيراً إلى إصابة مقيم بإصابة طفيفة، وفق تقرير أولي، والعمل جارٍ لتقييم الأضرار بالموقع.

صور استهداف الميليشيات الحوثية للمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجازان

#العربية pic.twitter.com/ZSd1qHd8mx — العربية (@AlArabiya) January 23, 2022

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كما أفاد التحالف بوقوع أضرار مادية في عدد من الورش والمركبات المدنية بالمنطقة الصناعية بأحد المسارحة، وإصابتان طفيفتان لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية والسودانية، معتبرا أن الاستهداف متعمد وممنهج لتهديد حياة المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة.

وأكد التحالف على أن الاستجابة الفورية للتهديد تحتم التعامل بحزم مع هذا الاعتداء الآثم والوحشي.

إسقاط مفخخة حوثية شمال غرب اليمن

إلى ذلك أسقطت قوات الجيش اليمني، الأحد، طائرة مسيرة حوثية مفخخة، هي الثالثة خلال أسبوع في محافظة حجة، شمالي غرب البلاد.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، إنه تم اعتراض طائرة مسيرة مفخخة بمقذوف لميليشيا الحوثي في سماء عزلة بني حسن بمديرية عبس كبرى مديريات حجة.

يأتي ذلك بعد يوم من إسقاط طائرة استطلاعية حوثية في مديرية حيران، وأسبوع من اعتراض طائرة مفخخة قبالة سواحل مرسى حبل جنوب مديرية ميدي، بمحافظة حجة.

وكثفت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن"، وإن "قاصف" أو "المهاجم" متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها أبابيل-T ، التي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.

وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015، ذكر أن ميليشيا الحوثي استحوذت في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.

وقال التقرير المقدم لمجلس الأمن، إنه "بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات (الحوثيون) يستخدمون نوعاً جديداً من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا ونموذجاً جديداً من صواريخ كروز البرية".

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، كان قد أعلن الجمعة، أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً باليستياً أطلق باتجاه مدينة خميس مشيط.

وقال التحالف إن الصاروخ الباليستي أطلق من مطار صعدة باستخدام عين مدني.

كما كشف أن "الحوثيين تعمدوا استهداف أحد المراكز التجارية بخميس مشيط بصاروخ باليستي"، مشدداً على أن "التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين يحتم الاستجابة الفورية لحماية المدنيين"، مؤكداً أن عملية الاستجابة للتهديد الباليستي والمسيرات تتطلب استمرارها.

يشار إلى أنه خلال الفترات الماضية، نفذ التحالف عدداً من الضربات الجوية ضد الحوثيين ومواقعهم العسكرية في صنعاء وغيرها من المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

كما بث مقاطع مصورة تظهر تحويل الميليشيات إلى مطار صنعاء لقاعدة عسكرية بما يهدد الملاحة فيه.

إلى ذلك، حذر في بيان الأسبوع الماضي، الميليشيات من الاستمرار في اعتداءاتها على المدنيين، داعياً إلى وقف نشاطها العدائي فوراً وإخلاء المعسكرات في صنعاء، مؤكداً مراقبة تحركاتها. وقال إنه في حال عدم انصياع الحوثيين سيتم قصف وضرب تلك المواقع، وفقاً لمعايير القانون الدولي.