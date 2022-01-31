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بعد عملية جراحية.. نجل الزياني يكشف تطورات حالة والده

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الزياني
خليل الزياني على السرير الأبيض

بعد عملية جراحية.. نجل الزياني يكشف تطورات حالة والده

دبي - العربية.نت

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كشف نجل مدرب المنتخب السعودي سابقًا خليل الزياني، تطورات حالة والده الصحية، بعد دخوله أحد المستشفيات، إثر وعكة صحية تعرض لها مؤخراً.

وقال إبراهيم الزياني، خلال مداخلة تلفزيونية، إن والده خضع لعملية جراحية بأحد المستشفيات في المنطقة الشرقية وتكللت بالنجاح وهو بصحة جيدة، مشيراً إلى أنه سيخضع لعملية أخرى في الفك خلال الفترة القادمة.

كما أشار إلى أن حرص محبي والده على الاطمئنان عليه وزيارته كان سبباً في رفع معنوياته النفسية وتجاوزه الأزمة الصحية.

يُشار إلى أن مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم سابقاً خليل الزياني، كان قد ظهر في وقت سابق، على السرير الأبيض بأحد المستشفيات، الأمر الذي لقي تفاعلاً على موقع التواصل الاجتماعي متمنين له الشفاء العاجل.

وتوالت الدعوات عبر وسم #خليل _الزياني بأن يلبسه الله لباس العافية لما قدمه لمنتخب المملكة.

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