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تعرف على المنصة الرقمية التي يتابعها ملايين المسلمين من حول العالم

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من خطب يوم الجمعة
أحد خطباء الحرم المكي ومن خلفه الكعبة المشرفة

تعرف على المنصة الرقمية التي يتابعها ملايين المسلمين من حول العالم

تقدم المنصة خدمات عدة منها عرض الخطب والدروس والإجابة على فتاوى السائلين والتواصل المباشر مع أهل العلم والاختصاص الشرعي

العربية.نت - حامد القرشي

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تعد منصة "منارة الحرمين" إحدى المبادرات التي تم إطلاقها تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، وتعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطوير منصة مقرأة الحرمين الشريفين بأحدث التقنيات وأفضل المعايير التقنية للارتقاء بمنظومة ومنهج علوم القرآن و الحديث النبوي، ولتوسيع مفهوم تصحيح التلاوة، ولتكون مرجعاً للمسلمين في كافة أرجاء العالم.

وتختص منصة "منارة الحرمين" بعرض الخطب والدروس والمحاضرات الشرعية، وبتقديم الإرشاد والوعظ الديني، وبتمكين الزوار من الوصول إلى خدمات الحرمين الشريفين ذات الصلة عبر منصات رقمية سلسة الاستخدام وفائقة الجودة. كما تتيح إمكانية التواصل المباشر مع أهل العلم والاختصاص الشرعي، وتسهّل الإجابة على فتاوى السائلين عن أحكام الشريعة الإسلامية والوصول إلى القرآن المترجم بلغات متعددة ما يخدم غير الناطقين باللغة العربية في أي مكان في العالم.

المسجد الحرام
المسجد الحرام

وتقوم المنصة ببث فيديوهات مباشرة ومسجلة بعدة لغات لدروس ومحاضرات وحلقات وخطب لأئمة الحرمين الشريفين، بما فيها خطب الجمعة. كما تحتوي على نافذة لطرح الأسئلة والاستفسارات الكتابية والحصول على الردود من المحاضر أو الشيخ، خلال بث المادة مباشرة أثناء المحاضرات والدروس والحلقات. كما تحوي مكتبة خاصة لأرشفة ما يتم بثه من محتوى رقمي ليصبح متاحاً للزوار للاطلاع عليه، بالإضافة لتضمنها الجدول الزمني للخطب والدروس والمحاضرات والحلقات، ونوافذ للبث المباشر لقناة القرآن الكريم التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

متابعة بث ونشر خطب الحرمين
متابعة بث ونشر خطب الحرمين
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توائم المنصة في مخرجاتها ما يقام في المسجد الحرام من دورات ودروس علمية يتابعها الكثير من الزوار وطلبة العلم من أنحاء العالم الإسلامي. كما تستثمر المنصة جميع وسائل الإعلام والبث والنشر المتاحة لتصل الدروس العلمية والمحاضرات التوجيهية والخدمات التي تقدمها لأكبر فئة مستهدفة من طلبة العلم والباحثين وعموم المسلمين.

وتعمل رئاسة الحرمين على نقل الخطب والدروس العلمية والتوجيهية والإرشادية من المسجد الحرام والمسجد النبوي للعالم أجمع بعدة لغات عالمية بهدف إثراء التجربة الروحانية افتراضياً، والإبقاء على حبل الوصل مستمراً مع أئمة الحرمين الشريفين. كما سيتم إنشاء مقرأة حديثة من نوعها تمكّن المحدثين من قراءة السنة النبوية وتطبيق أفضل الأساليب لتعليم السنة النبوية على يد أهل العلم وذوي الخبرة المتخصصين وتخريج كوكبة من الطلاب المؤهلين لتدريس القرآن الكريم والسنة النبوية.

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