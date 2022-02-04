السعودية: إحباط تهريب أكثر من 1,4 مليون حبة كبتاغون

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط 5 محاولات لتهريب 1,491,859 مليون حبة كبتاغون، عُثِر عليها مخبأة في شاحنات ومركبات قدِمت إلى المملكة عبر المنفذ.

فقد أوضحت الهيئة بأنه عند خضوع عدد من الشاحنات والمركبات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عُثر على تلك الكميات مخبأةً بطرق مختلفة.

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وأوضحت أنه في المحاولة الأولى بجمرك الحديثة، عُثر على 774,418 حبة، كانت مُخبأةً في تجويف أرضية وخزان الوقود إحدى المركبات.

كذلك، أضافت أنه في المحاولة الثانية عُثر على 272,093 حبة، كانت مُخبأة في أماكن متفرقة بإحدى الشاحنات القادمة للمملكة عبر المنفذ، وبنفس طريقة التهريب السابقة.

أما المحاولة ثالثة أسفرت عن إحباط تهريب 269,767 حبة كبتاغون في شاحنة أخرى.

وأضافت الهيئة أنه جرى إحباط محاولة رابعة في منفذ الحديثة أيضاً، حيث تم فيها إخفاء 134,884 حبة كبتاغون في أرضية إحدى الشاحنات القادمة.

كما تمكّن المنفذ من إحباط محاولة خامسة لتهريب 40,697 حبة وذلك بعد إخفائها في جهاز التبريد الخاص بناقل الحركة لإحدى الشاحنات.

وأوضحت أنه وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، قبض على شخصين كانا ينتظران المواد المهربة.

إلى ذلك، أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقاً لأحد أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.

كذلك، دعت في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.