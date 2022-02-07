"الحج السعودية" تضع شرطا جديدا لمعتمري الخارج.. هذه تفاصيله

ألزمت وزارة الحج والعمرة في السعودية المعتمرين القادمين من الخارج بإحضار شهادة سلبية لفحص فيروس كورونا قبل 48 ساعة من موعد القدوم إلى السعودية، وأصدرت الوزارة اليوم الاثنين تنويها بشأن تحديث ضوابط القادمين إلى السعودية لأداء العمرة أو الزيارة بناءً على ما ورد من الجهات المختصة.

وأكدت أنه يجب على المعتمرين القادمين إلى السعودية بغض النظر عن حالة تحصينهم، حمل شهادة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضادات السريعة لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى السعودية، وسيتم العمل بذلك ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 9 فبراير 2022.