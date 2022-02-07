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ليلة طربية تجمع وائل كفوري ورحمة رياض بموسم الرياض

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رحمة رياض في حفلها بموسم الرياض
وائل كفوري ورحمة رياض في الحفل

ليلة طربية تجمع وائل كفوري ورحمة رياض بموسم الرياض

4600 شخص شاركوا بالحفل الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم مرددين مع المغنيين بعض أشهر أغانيهما

العربية.نت - وائل الحكمي 

نشر في: آخر تحديث:

في ليلة غنائية حافلة بعذوبة الإحساس وسحر الموسيقى، أحيا المطرب اللبناني وائل كافوري والمغنية العراقية رحمة رياض حفلة غنائية نظمتها شركة "بنشمارك" على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات النسخة الثانية من موسم الرياض، وذلك بحضور 4600 شخص.

بدأ الحفل بصعود المطربة رحمة رياض على المسرح وسط استقبال حافل من الجمهور. ووجهت الفنانة تحية إلى الجمهور السعودي، كما وجهت الشكر للسعودية على حسن الضيافة.

وشدَت المطربة رحمة بأكثر من 15 أغنية، حيث غنت "وعد مني" و"الله كريم وياهم" و"وينك حبيبي" و"اقهر بروحي" و"اتحداكم" و"الكوكب" و"اله أكلهم عنودي" و"يهزك الشوق" و"معقول" وغيرها من الأغاني التي يحبها الجمهور.

رحمة رياض في حفلها بموسم الرياض
  • رحمة رياض في حفلها بموسم الرياض
  • رحمة رياض في حفلها بموسم الرياض
  • رحمة رياض في حفلها بموسم الرياض
  • رحمة رياض في حفلها بموسم الرياض
  • رحمة رياض في حفلها بموسم الرياض
5 صور
رحمة رياض في حفلها بموسم الرياض
رحمة رياض في حفلها بموسم الرياض
رحمة رياض في حفلها بموسم الرياض
رحمة رياض في حفلها بموسم الرياض
رحمة رياض في حفلها بموسم الرياض
رحمة رياض في حفلها بموسم الرياض
رحمة رياض في حفلها بموسم الرياض
رحمة رياض في حفلها بموسم الرياض
رحمة رياض في حفلها بموسم الرياض
رحمة رياض في حفلها بموسم الرياض
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بدوره، أطرب وائل كفوري محبيه، حيث بدأ الفنان إطلالته على المسرح بأغنية "غربوك" التي شاركه الجمهور غنائها.

بعدها، رحّب المطرب بالجمهور السعودي، موجهاً الشكر للسعودية ولهيئة الترفيه ولشركة "بنشمارك".

بعدها، قدّم كفوري باقة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، ومنها "عمري كلو" و"سألوني" و"كلنا مننجر" و"ليل ورعد" و"وقت لبنساكي" و"البنت القوية" و"خايف" و"بيحن" و"ما وعدتك" و"قالو الصبر".

وائل كفوري في حفله بموسم الرياض
  • وائل كفوري في حفله بموسم الرياض
  • وائل كفوري في حفله بموسم الرياض
  • وائل كفوري في حفله بموسم الرياض
  • وائل كفوري في حفله بموسم الرياض
  • وائل كفوري في حفله بموسم الرياض
  • وائل كفوري في حفله بموسم الرياض
  • وائل كفوري في حفله بموسم الرياض
7 صور
وائل كفوري في حفله بموسم الرياض
وائل كفوري في حفله بموسم الرياض
وائل كفوري في حفله بموسم الرياض
وائل كفوري في حفله بموسم الرياض
وائل كفوري في حفله بموسم الرياض
وائل كفوري في حفله بموسم الرياض
وائل كفوري في حفله بموسم الرياض
وائل كفوري في حفله بموسم الرياض
وائل كفوري في حفله بموسم الرياض
وائل كفوري في حفله بموسم الرياض
وائل كفوري في حفله بموسم الرياض
وائل كفوري في حفله بموسم الرياض
وائل كفوري في حفله بموسم الرياض
وائل كفوري في حفله بموسم الرياض
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