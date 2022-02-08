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التجارة السعودية تحيل شهير "سناب شات" إلى النيابة العامة

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بعض منتجاته المغشوشة والمقلدة

التجارة السعودية تحيل شهير "سناب شات" إلى النيابة العامة

تصل عقوبات مخالفة النظام إلى غرامة مليون ريال

العربية.نت - حامد القرشي

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قامت وزارة التجارة السعودية بإحالة صاحب حساب "سناب شات" المتورط في بيع وتسويق منتجات مغشوشة ومقلدة إلى النيابة العامة، وذلك لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وفقاً لنظام العلامات التجارية ونظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت قبل عدة أيام ضبط مواطن يسوق منتجات نسائية مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية عبر حساب شهير في "سناب شات" من شقق فاخرة وإيصالها إلى المشترين عبر سيارات فارهة، وأوضحت الوزارة أنها قامت بحجز البضاعة المقلدة التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 700 ألف ريال بعد تنفيذ كمين على مقر المخالف، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة بمنطقة الرياض والهيئة السعودية للملكية الفكرية.

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وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء العام بالقضايا الجزائية المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية المقررة في نظام العلامات التجارية، الذي ينص على معاقبة كل من يعرض أو يبيع منتجات تحمل علامة مقلدة بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووفقا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، تحيل وزارة التجارة مخالفات أحكام النظام للجنة النظر في مخالفات التجارة الإلكترونية، حيث تصل عقوبات مخالفة النظام إلى غرامة مليون ريال وحجب وإغلاق المتجر المخالف والمنع من مزاولة النشاط، والتشهير بالمخالف على نفقته.

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