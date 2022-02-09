.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"بعض البشر".. جديد رابح صقر بعد جراحة القلب

  • الخط
رابح صقر

"بعض البشر".. جديد رابح صقر بعد جراحة القلب

الفنان طمأن جمهوره على وضعه الصحي بعد مرحلة صعبة واكتئاب شديد

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

شارك الفنان السعودي رابح صقر جمهوره كلمات أغنية جديدة تحمل عنوان "نوع من البشر" كلمات فيصل السديري وألحان سهم.

شاهد أحدث ظهور لرابح صقر بعد خضوعه لعملية بالقلب السعودية شاهد أحدث ظهور لرابح صقر بعد خضوعه لعملية بالقلب

ونشر صقر على حسابه الرسمي في "تويتر" قائلا: "حبيت أستشيركم في موضوع فني مقبلين على ذكرى عزيزة علينا يوم التأسيس 22-2-2022 وفيه إجازة رسمية هل حابين أطرح الأغنية الثانية في نفس اليوم أو نخليها يوم 3-3-2022.. رأيكم يهمني يا أغلى جمهور".

كما شارك متابعيه كلمات أغنية "نوع من البشر"، التي بدأت بهذه الأبيات: "فيه نوع من البشر يخطي وإذا الموضوع عدا للأسف ما يستحي بالعكس يزداد التمادي".

مرحلة صعبة واكتئاب شديد

وكان الفنان السعودي قد طمأن جمهوره سابقاً على وضعه الصحي، كاشفاً تفاصيل آخر تطورات حالته.

ونشر مقطع فيديو ظهر فيه يمارس رياضة المشي على جهاز السير الكهربائي في إحدى الصالات الرياضية.

كما أرفقه بتعليق قائلاً: "حبايبي الله يسعدكم أنا أقوى وأكبر فيكم يا أحلى جمهور، واجد تغمروني بحبكم".

كذلك أضاف: "أنا الآن في وضع صحي أحسن ولله الحمد وتركت علاجات الاكتئاب، طلعتوني من جو الكآبة الله يسعدكم، أهم شيء الناس السلبية تبعد عني وعنكم، واجد أحبكم".

يذكر أنه قبل نحو أسبوعين، طلب رابح صقر من جمهوره الوقوف بجانبه، لافتاً إلى أنه يمر بمرحلة صعبة واكتئاب شديد، بعد العملية التي أجراها مؤخراً في القلب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجفاف والصراعات والتغيرات المناخية تهدد نحو 13 مليون أفريقي بالمجاعة الجفاف والصراعات والتغيرات المناخية تهدد نحو 13 مليون أفريقي بالمجاعة
اكتشف المزيد