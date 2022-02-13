صورة نمر انتشرت كالنار في الهشيم بين السعوديين.. هذا سرها

بعد أن قرر 4 فنانين سعوديين الاحتفاء بيوم النمر العربي على طريقتهم الخاصة، عبر رسم صورته على صخرة في مدينة المخواة، انتشرت لفتتهم تلك بشكل واسع على مواقع التواصل، ولاقت استحسان العديد من السعوديين.

أما العمل فبدأ بعد اجتماع الفنانين بأعضاء الفنون التشكيلية ووضع خطة الرسم والنقش (النمر العربي) بمتنزه الشوق بالمخواة في غضون 5 أيام موصولة ليلا ونهاراً.

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وفي حديث "العربية.نت" مع الفنان عبد الرحمن العيدان قال إن هذا العمل الفني وجد دعما كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك فيه أعضاء لجنة الفنون الذين لهم الدور الكبير وجزء لا يتجزأ من نجاح أي معارض أو جداريات، أو محافل تشكيلية بالمحافظة، وخارجها وهم أربعة فنانين، وهم الفنان التشكيلي علي عبد الله حاسن العمري، وعبد الله أحمد العمري، وأحمد سعيد العمري، وطلال محمد العمري.

كما أوضح أنهم تعاونوا مع الغرفة التجارية بالمخواة، ولجنة الفنون التشكيلية، لتفعيل برنامج اليوم العالمي للنمر العربي.

إلى ذلك، أوضح الرسام الذي يعمل مشرف تربوي بمكتب التعليم بمحافظة قلوة، ورئيس الفنون التشكيلية فيها أنه كان يعشق الفن منذ طفولته، مضيفا أنه وجد خلال مراحله الدراسية، المساندة من والده ومن معلم التربية الفنية موسى العمري.

كذلك أشار إلى أنه شارك مع زملائه في معارض متعددة في مجال الرسم التشكيلي والأشغال الفنية.

وعن حبه للجداريات، أوضح أنه تعلم الرسم على الجداريات عن طريق زملائه أعضاء الفنون التشكيلية بالمخواة من خلال التدريب الجماعي، وزيارة معارض وورش تشكيلية حتى تميزت لوحاته بالفن الرمزي والفن الحديث.