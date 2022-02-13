عسكريتاريا.. السعودية تقتحم عالم الصناعات الدفاعية

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية المهندس أحمد العوهلي في الحلقة الأولى من برنامج عسكريتاريا على شاشة العربية، عن ركائز توطين الصناعات العسكرية في السعودية، لافتا إلى اعتمادها على 3 ركائز، وهي رفع كفاءة الإنفاق، والصناعة، والأبحاث.

كما أكد أن الصناعات العسكرية التي وضع لبنتها الملك عبد العزيز آل سعود، تشهد طفرة على يد ولي العهد محمد بن سلمان الذي ربط الصفقات العسكرية بالصناعة المحلية.

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وأشار إلى أن الهيئة تم تأسيسها عام 2017 لتحقيق رؤية المملكة 2030 بتوطين 50% من الإنفاق السعودي على الصناعات العسكرية، وقد نجحت الهيئة في هذه الفترة القصيرة بتحقيق تقدم بلغت نسبته 6% في توطين الإنفاق العسكري الذي ارتفع من 2% تقريبا وقت إنشاء الهيئة حتى 8% في 2021.

كما استضافت أولى حلقات عسكريتاريا الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن الأميركية بالسعودية وإفريقيا العقيد متقاعد جوزيف رانك للحديث حول القدرات الجديدة التي تمنحها شركة لوكهيد مارتن لطائرات الأباتشي التابعة للجيش المصري ضمن صفقة جديدة بينهما، كما تحدث عن مواصفات الطائرة c130j سوبر هيركليس وهي الصفقة المحتملة التي قد يحصل عليها الجيش المصري قريبا بعدما وافق البنتاغون مؤخرا لمصر على شرائها.

كما جرى استعراض مواصفات مسيرة موهافي آخر إصدارات شركة جنرال أتوميكس الأميركية، والتي تشكل نقلة نوعية في عالم المسيرات لقدراتها العالية في المناورة وإقلاعها وهبوطها من مسافات قصيرة دون الحاجة لممرات ممهدة.