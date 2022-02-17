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الموارد البشرية: لا صحة لما يتداول عن دراسة تقليص أيام العمل

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وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية

الموارد البشرية: لا صحة لما يتداول عن دراسة تقليص أيام العمل

العربية.نت - مريم الجابر 

نشر في: آخر تحديث:

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، صحة ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول عزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دراسة موضوع تقليص أيام العمل.

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وأوضح أن ما تدرسه الوزارة هو نظام العمل، وهي مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها، بهدف زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والدولية.

وأضاف أنه قد سبق طرح مسودة نظام العمل في منصة استطلاع لمرئيات العموم ضمن الإجراءات المعتمدة في دراسات الأنظمة، داعياً كل وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة في نقل المعلومات ونشرها.

صورة عن البيان التوضيحي
صورة عن البيان التوضيحي
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