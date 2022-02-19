بعدما فر هاربا.. داهس سيدة الباحة في قبضة الأمن السعودي

أعلن المرور السعودي عبر حسابه في "تويتر" مساء اليوم السبت، القبض على قائد مركبة دهس مواطنة، وفر هارباً.

وقال المرور إن إدارة مرور منطقة الباحة باشرت حادث دهس مواطنة من قبل مركبة لاذ صاحبها بالفرار من الموقع، وأشارت إلى أن السيدة نقلت على إثر الحادث إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

باشرت إدارة مرور منطقة الباحة حادث دهس مواطنة من قبل مركبة لاذ صاحبها بالفرار من الموقع، نقلت إثره إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم القبض على قائد المركبة وإحالته للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه. — المرور السعودي (@eMoroor) February 19, 2022

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كما أكد المرور أنه تم إحالة قائد المركبة للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

هذا وكانت وسائل التواصل الاجتماعي ضجت يوم أمس، بعد تداول فيديو يظهر تعرض سيدة لحادث دهس مأساوي عند عبورها أحد الشوارع في الباحة جنوب غربي السعودية، والتي وثقته كاميرا أحد المحال المجاورة لموقع الحادثة.