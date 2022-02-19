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بعدما فر هاربا.. داهس سيدة الباحة في قبضة الأمن السعودي

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بعدما فر هاربا.. داهس سيدة الباحة في قبضة الأمن السعودي

العربية.نت - حامد القرشي

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أعلن المرور السعودي عبر حسابه في "تويتر" مساء اليوم السبت، القبض على قائد مركبة دهس مواطنة، وفر هارباً.

وقال المرور إن إدارة مرور منطقة الباحة باشرت حادث دهس مواطنة من قبل مركبة لاذ صاحبها بالفرار من الموقع، وأشارت إلى أن السيدة نقلت على إثر الحادث إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما أكد المرور أنه تم إحالة قائد المركبة للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

هذا وكانت وسائل التواصل الاجتماعي ضجت يوم أمس، بعد تداول فيديو يظهر تعرض سيدة لحادث دهس مأساوي عند عبورها أحد الشوارع في الباحة جنوب غربي السعودية، والتي وثقته كاميرا أحد المحال المجاورة لموقع الحادثة.

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