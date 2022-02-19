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فيصل بن فرحان من ميونيخ: نسعى لإيجاد حل للنزاع باليمن

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وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في مؤتمر ميونيخ للأمن - فرانس برس

فيصل بن فرحان من ميونيخ: نسعى لإيجاد حل للنزاع باليمن

تعليقاً على الأزمة الروسية الأوكرانية.. قال "نؤمن بضرورة حل أي أزمة عبر الحوار"

دبي - العربية.نت

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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، السعي لإيجاد حل للنزاع في اليمن.

وقال خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، "مستمرون في دعم حكومة اليمن الشرعية وحماية الأماكن التي تسيطر عليها".

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كما أضاف "نأمل أن يضع الحوثيون مصلحة اليمن قبل مصلحة أي طرف خارجي".

حماية المدنيين

وأوضح الوزير السعودي، أن ضربات التحالف الجوية تضمن حماية المدنيين، مبيناً أن التحالف في اليمن يستخدم نفس معايير الناتو في حماية المدنيين.

كذلك، قال "وقف إطلاق النار هو الأساس من أجل حماية المدنيين في اليمن"، مشيرا إلى وجود آلية للتحقيق في الحوادث في اليمن، مجددا التأكيد على حماية المدنيين.

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في مؤتمر ميونيخ للأمن - فرانس برس
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في مؤتمر ميونيخ للأمن - فرانس برس

حل أي أزمة بالحوار

وتعليقاً على ملف تصعيد الأزمة الروسية الأوكرانية، قال وزير الخارجية السعودي، "نؤمن بضرورة حل أي أزمة عبر الحوار"، مضيفاً "لدينا سياسة تاريخية في التركيز على استقرار أسعار الطاقة".

كما أضاف "نعمل مع الشركاء في أوبك لإبقاء السوق في استقرار وتجنب أزمة نفط".

وفي ملف النووي الإيراني، قال فيصل بن فرحان "نتطلع لجولة خامسة من المحادثات مع إيران رغم عدم إحراز تقدم جوهري".

كما أضاف "على طهران أن تعدل في أولوياتها بالمنطقة أولا"، معبراً عن أمله في أن تكون هناك رغبة جادة من قبل إيران لإيجاد أسلوب جديد للعمل في المنطقة.

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