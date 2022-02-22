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"ميرال".. أول مولودة في السعودية بـ "يوم التأسيس"

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تعبيرية

"ميرال".. أول مولودة في السعودية بـ "يوم التأسيس"

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، استقبال أول مولودة بمستشفى الأطفال والولادة بمحافظة بيشة، في ذكرى يوم التأسيس.

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وقالت في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "أشرق فجر ذكرى #يوم_التأسيس بأول مولودة (ميرال) في مستشفى الأطفال والولادة بمحافظة بيشة، أهلاً بها، وأدام الله عليها الصحة، في وطن ينعم بالأمان".

كما أضافت "صحة الأوطان.. صحة الإنسان".

يشار إلى أن السعودية تحتفل اليوم الثلاثاء الموافق 22 من فبراير بـ"يوم التأسيس".

فقد أعلنت المملكة عبر أمر ملكي في يناير الماضي، أن يكون 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم "يوم التأسيس"، وذلك اعتزازاً بالجذور الراسخة للدولة والممتدة لأكثر من ثلاثة قرون، ولارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139هـ، الموافق 1727م حتى العهد الحالي.

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