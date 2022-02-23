بعد دخوله غيبوبة.. الطفل الكويتي "شبل يام" يفارق الحياة

في خبر حزين، توفي الطفل الكويتي، حسين العجمي، الشهير على مواقع التواصل، والمعروف بـ "شبل يام"، اليوم الأربعاء، إثر دخوله في غيبوبة بعد تعرضه لحادث مروري بالكويت قبل أيام قليلة.

وأكد أحد أقاربه لـ "العربية.نت" أن الوفاة كانت ظهر اليوم، وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ونحن من الصابرين".

وكان محمد العجمي، ابن خالة الصغير قد أكد في حوار أمس الثلاثاء، مع "العربية.نت" أن الشاب كان في غيبوبة داخل العناية المركزة، بعد الحادث المروري الأليم الذي وقع في 18 فبراير الجاري، وقال إن "حالته غير مستقرة نتيجة النزيف الذي حصل له مع وجود تجمُّع دموي في الرأس، وكانت علاماته الحيوية في صعود ونزول".

كما أوضح أنه صدر توجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بعلاجه في المستشفى التخصصي بالرياض، ولكن القدر قال كلمته قبل نقله للسعودية.

يذكر أن المنشد الصغير ابن الـ 10 أعوام تعرض قبل 5 أيام لحادث سير خطير، وتضاربت حينها الأنباء حول وضعه الصحي، بين من ذكر أنه توفي دماغيا، وبين من نفى ذلك.

كما تداول ناشطون على مواقع التواصل تسجيلا صوتيا لوالده يتحدث عن وفاة ابنه دماغيا، فيما انهالت الدعوات له بالشفاء العاجل.

و"شبل يام" هو منشد كويتي اشتهر على مواقع التواصل عبر نشر مقاطع مرئية يغني خلالها شيلات خليجية حققت نسب مشاهدات كبيرة.