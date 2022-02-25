السماح للأطفال فوق عمر 7 أعوام بدخول الحرمين الشريفين

بعد انقطاع لأكثر من عامين ونصف يعود الأطفال من فوق عمر السابعة إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك بحسب ما كشفته اليوم الجمعة، وزارة الجج والعمرة السعودية عن السماح للأطفال بدخول الحرمين الشريفين.

وقد ذكرت عبر حساب عناية وخدمة ضيوف الرحمن التابع لوزارة الحج و العمرة في "تويتر": ننوه لكم بأن الأعمار المسموح باستخراج موعد تصريح لها ودخولها الحرمين هي 7 أعوام وما فوق، مع اشتراط ظهور حالة محصن في تطبيق "توكلنا"، وذلك لسلامتهم.

يُشار إلى أن وزارة الصحة السعودية أتاحت مؤخراً الجرعة الأولى من ⁧لقاح كورونا⁩ ⁦⁩ للفئة العمرية من 5-11 عاماً، عبر تطبيقي "صحتي" و"توكلنا".

كما بدأت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق من تطعيم الأطفال بلقاح كورونا للفئة العمرية من 5-11 عاماً، حيث تم تأمين اللقاح لعدد كبير من الأطفال، لأنهم مصدر عدوى لغيرهم من الفئات العمرية الأكبر سناً، مشيرة إلى ضرورة استمرار الجرعات حتى الوصول للهدف من التحصين، وهو منع المرض الشديد والتحكم في الجائحة وتقليل التنويم في المستشفيات، وكذلك التحكم في التفشيات الوبائية التي تعد مصدرا للتحور.