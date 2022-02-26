.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تنبيه من سفارة السعودية بروسيا لرعاياها حول تقييد الطيران

  • الخط
السفارة السعودية في روسيا موسكو
شعار سفارة المملكة العربية السعودية في موسكو
روسيا و أوكرانيا

تنبيه من سفارة السعودية بروسيا لرعاياها حول تقييد الطيران

السفارة أوصت بمتابعة "جميع التغييرات في جدول المطارات وشركات الطيران على المواقع الرسمية للمطارات وشركات الطيران"

العربية.نت - نادية الفواز 

نشر في: آخر تحديث:

نبهت سفارة المملكة العربية السعودية في موسكو، المواطنين الزائرين والمقيمين في روسيا الاتحادية إلى أن وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أعلنت عن تقييد رحلات الطيران مؤقتاً في بعض المطارات في جنوب روسيا لغاية 2 مارس.

وقالت السفارة في بيان: "نظراً لتفاقم الوضع حول أوكرانيا اعتباراً من 24 فبراير 2022 بدءًا من الساعة 03:45 بتوقيت موسكو، أصبحت الرحلات الجوية إلى عدد من المطارات في جنوب روسيا محدودة مؤقتاً. القيد سارٍ حتى 03:45 بتوقيت موسكو في 2 مارس 2022".

مسافر يتحدث إلى الأمن في أحد مطارات روسيا التي تشهد تعليقاً للرحلات
مسافر يتحدث إلى الأمن في أحد مطارات روسيا التي تشهد تعليقاً للرحلات
ميتا تمنع الإعلام الرسمي الروسي من نشر إعلانات على منصتها تكنولوجيا روسيا و أوكرانيا ميتا تمنع الإعلام الرسمي الروسي من نشر إعلانات على منصتها

وأوضحت السفارة أن المطارات المعلقة مؤقتاً هي روستوف (بلاتوف) وكراسنودار (باشكوفسكي) وأنابا (فيتيازيفو) وجيلندجيك وإليستا وستافروبول وبيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وسيمفيروبول.

وأضافت أن "سلطات الطيران الروسية لا توصي بشدة أن يصل ركاب الرحلات القادمة ومن يقابلهم إلى المطارات". وأوصت بمتابعة "جميع التغييرات في جدول المطارات وشركات الطيران على المواقع الرسمية للمطارات وشركات الطيران، بما في ذلك الشبكات الاجتماعية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مراسلة العربية والحدث ترصد لحظة اختراق القوات الروسية لخاركيف الروسية مراسلة العربية والحدث ترصد لحظة اختراق القوات الروسية لخاركيف الروسية
اكتشف المزيد