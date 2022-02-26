تنبيه من سفارة السعودية بروسيا لرعاياها حول تقييد الطيران
السفارة أوصت بمتابعة "جميع التغييرات في جدول المطارات وشركات الطيران على المواقع الرسمية للمطارات وشركات الطيران"
نبهت سفارة المملكة العربية السعودية في موسكو، المواطنين الزائرين والمقيمين في روسيا الاتحادية إلى أن وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أعلنت عن تقييد رحلات الطيران مؤقتاً في بعض المطارات في جنوب روسيا لغاية 2 مارس.
٢/١ تود سفارة المملكة العربية السعودية في موسكو تنبيه المواطنين الزائرين والمقيمين في روسيا الاتحادية إلى أن وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أعلنت عن تقييد رحلات الطيران مؤقتًا في بعض المطارات في جنوب روسيا لغاية 2 مارس— Посольство КСА в России السفارة في روسيا الاتحادية (@KSAembassy_RUS) February 25, 2022
وقالت السفارة في بيان: "نظراً لتفاقم الوضع حول أوكرانيا اعتباراً من 24 فبراير 2022 بدءًا من الساعة 03:45 بتوقيت موسكو، أصبحت الرحلات الجوية إلى عدد من المطارات في جنوب روسيا محدودة مؤقتاً. القيد سارٍ حتى 03:45 بتوقيت موسكو في 2 مارس 2022".
وأوضحت السفارة أن المطارات المعلقة مؤقتاً هي روستوف (بلاتوف) وكراسنودار (باشكوفسكي) وأنابا (فيتيازيفو) وجيلندجيك وإليستا وستافروبول وبيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وسيمفيروبول.
وأضافت أن "سلطات الطيران الروسية لا توصي بشدة أن يصل ركاب الرحلات القادمة ومن يقابلهم إلى المطارات". وأوصت بمتابعة "جميع التغييرات في جدول المطارات وشركات الطيران على المواقع الرسمية للمطارات وشركات الطيران، بما في ذلك الشبكات الاجتماعية".
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