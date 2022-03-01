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السعودية.. قسطرة قلبية على الهواء مباشرة مع انطلاق المستشفى الافتراضي في تبوك

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المستشفى الافتراضي في تبوك
المستشفى الافتراضي في تبوك

السعودية.. قسطرة قلبية على الهواء مباشرة مع انطلاق المستشفى الافتراضي في تبوك

المستشفى الافتراضي في تبوك يعد الأكبر في العالم من حيث عدد المستشفيات المرتبطة في الخدمة وعددها أكثر من 130 مستشفى.

العربية.نت - ناعم الشهري

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أجرى فريق طبي سعودي بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، عملية قسطرة قلبية ناجحة لمواطن أربعيني في نقل على الهواء مباشرة، وذلك خلال تدشين وزير الصحة فهد الجلاجل، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومحافظ الهيئة العامة للحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، المستشفى الافتراضي الذي يعد الأكبر في العالم من حيث عدد المستشفيات المرتبطة في الخدمة وعددها أكثر من 130 مستشفى.

تدشين المستشفى الافتراضي في تبوك
تدشين المستشفى الافتراضي في تبوك

وأعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي عن اعتزازه بما تقوم به وزارة الصحة في تسخير كافة الإمكانات البشرية والتقنية من أجل صحة المواطن.

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ولفت إلى أن المستشفى الافتراضي يعد أحد المشاريع الوطنية الصحية الرائدة على مستوى العالم، والخدمات التي يقدمها المستشفى الافتراضي بالتعاون مع مستشفيات المنطقة في عدد من التخصصات النادرة والمعقدة ستساهم في رفع كفاءة الممارسين الصحيين من أطباء وفنيين، وتعزيز تبادل الخبرات العلمية والعملية، ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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