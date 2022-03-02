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المناطيد تعود في سماء "العلا" لترسم لوحات فنية

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مناطيد فوق جبال العلا
مناطيد فوق جبال العلا

المناطيد تعود في سماء "العلا" لترسم لوحات فنية

لتعريف العالم بجمال الطبيعة في العلا

العربية.نت - حامد القرشي    تصوير - محمد الدهاسي

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رسمت المناطيد لوحات فنية و جمالية في سماء العلا شمال السعودية، بعد أن حلق 150 منطاداً بألوانها المتعددة على ارتفاعات مختلفة لتضيف رونقاً جمالياً على التشكلات الصخرية والمواقع التاريخية والأثرية.

و ذكر الاتحاد السعودي للمنطاد عبر حسابه في تويتر: تعود المناطيد الملوَّنة لتحلق في سماء العلا بألوانها وأضوائها المبهرة فوق أفقها وصحرائها وتشكيلاتها الصخرية.

يشار أن مهرجان المناطيد الذي تمّ تنظيمه ضمن فعاليات موسم شتاء طنطورة الأول ٢٠١٨ - ٢٠١٩م في العلا، والذي زين فيه نحو 100 ‪منطاد سماء العلا، حقق نجاحاً باهراً تناغمت في ألوان المناطيد الزاهي مع مشهد الجبال المتسلسلة، والذي يتخلل طبيعة العلا الساحرة؛ حيث أقيم مهرجان المناطيد على مدى عشرة أيام بدءاً من ٢٥ جمادي الأولى الماضي.‬.

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ومثل مهرجان المناطيد الخطوة الأولى في تعريف العالم بجمال الطبيعة في العلا، ومقوماتها الغنية كوجهة مشوقة لرياضة المناطيد، وعلى مدى 10 أسابيع متتالية، قدمت العلا نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه سياحة المغامرات في المنطقة، بالإضافة إلى أفضل عروضها السياحية والثقافية والتراثية والترفيهية، فضلًا عن الضيافة الأصيلة للمنطقة وأنشطة المغامرات المثيرة.

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