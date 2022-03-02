هذه أبرز خطط لجنة الحج لشهر رمضان

استعرض اجتماع لجنة الحج المركزية خطط الجهات الحكومية لشهر رمضان والرامية لتكثيف الجولات الميدانية والرقابية، لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، ورفع جاهزية المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وتتضمن خطط الجهات الحكومية لموسم رمضان، تكثيف الجولات الميدانية والرقابية ورفع جاهزية المنافذ ونقاط الفرز والتجمع داخل المنطقة المركزية، وكذلك التوسع في أتمتة إجراءات خدمات استقبال وتوديع المعتمرين، بالإضافة إلى تخفيض فترة بقاء المعتمرين في ساحات المطار، وزيادة أعداد الحافلات المخصصة لنقل ضيوف الرحمن.

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وقد رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة، اجتماع لجنة الحج المركزية والذي تخلله استعراض خطط الجهات الحكومية لشهر رمضان.

كما ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وما رفعته اللجنة التنفيذية التابعة للجنة الحج المركزية، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.