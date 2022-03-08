في الرياض.. الملك سلمان يلتقي الرئيس المصري

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

جاء ذلك بعد وصول السيسي، في وقت سابق اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي حيث كان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قبل أن يتوجها إلى الديوان الملكي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

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تعزيز العلاقات الثنائية

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين، لاسيما على المستوى الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للجانبين، وذلك في ضوء التطورات التنموية الملموسة التي تشهدها مصر من خلال المشروعات القومية العملاقة، والبنية التحتية المتطورة، فضلاً عن المناخ الاستثماري الجاذب لرؤوس الأموال.

كما تناولت المباحثات بحسب ما أوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان، تطورات عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تأكيد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة، وتكثيف التشاور وتنسيق المواقف بين البلدين بشكل مستمر، لاسيما في ضوء تعدد وخطورة الأزمات التي تشهدها بعض الدول في المنطقة

إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية ضمان أمن البحر الأحمر باعتباره ركيزة أساسية.

تأتي تلك الزيارة في وقت تعيش المنطقة والعالم مرحلة مفصلية مع تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وتداعياتها الاقتصادية والسياسية.