التحالف: تدمير طائرة مسيرة حوثية حاولت استهداف جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة حوثية أطلقت باتجاه مدينة جازان جنوب المملكة.
وأضاف التحالف في بيان اليوم الخميس، أن ميليشيات الحوثي أطلقت الطائرة المسيرة تجاه جازان من الحديدة.
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وكان التحالف قد أعلن في 26 فبراير الفائت، سقوط مسيرة مفخخة بقرية الجديين في جازان جنوب السعودية، دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية.
وأضاف التحالف حينها أن هذه الطائرة المسيرة أطلقت من مطار صنعاء الدولي، مشيراً إلى أن "المحاولات العدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف المدنيين" في السعودية.
يشار إلى أن الميليشيا الحوثية كثفت مؤخرا استعمالها للطائرات المسيرة، مستهدفة مواقع ومناطق مدنية في اليمن والسعودية والإمارات.
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