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التحالف: سقوط مسيرة مفخخة في جازان دون إصابات أو أضرار

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المسيرة الحوثية الثانية صوب مطار الملك عبدالله في جازان
مسيرة حوثية تم إسقاطها سابقاً في السعودية (أرشيفية)
اليمن والحوثي

التحالف: سقوط مسيرة مفخخة في جازان دون إصابات أو أضرار

تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد أن هذه الطائرة المسيرة أطلقت من مطار صنعاء الدولي

العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم السبت، سقوط مسيرة مفخخة بقرية الجديين في جازان جنوب السعودية، دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية.

وأضاف التحالف أن هذه الطائرة المسيرة أطلقت من مطار صنعاء الدولي، مشيراً إلى أن "المحاولات العدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف المدنيين" في السعودية.

إسقاط مسيرة حوثية أطلقت صوب مطار الملك عبدالله في جازان (أرشيفية)
إسقاط مسيرة حوثية أطلقت صوب مطار الملك عبدالله في جازان (أرشيفية)

وكان التحالف قد أعلن الاثنين الماضي عن إصابة 16 من المدنيين من جنسيات مختلفة جراء إسقاط مسيرة حوثية مفخخة أطلقت صوب مطار جازان.

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وأكد التحالف تدمير مسيرة أطلقت باتجاه مطار الملك عبدالله في جازان، وسقوط شظايا اعتراض المسيرة بالمحيط الداخلي للمطار، ما أسفر عن إصابة مسافرين داخل المطار جراء الشظايا المتناثرة.

وقال التحالف إن "الحوثيين يعاودون إطلاق الهجمات العابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي". وتعهد باتخاذ "إجراءات حازمة لحماية المدنيين في إطار القانون الدولي والإنساني".

يشار إلى أن الميليشيا الحوثية كثفت مؤخرا استعمالها للطائرات المسيرة، مستهدفة مواقع ومناطق مدنية في اليمن والسعودية والإمارات.

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