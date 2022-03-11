قائد القوات الجوية: السعودية تملك مركز حرب جوي يُعد الأبرز في العالم
قائد القوات الجوية السعودية للعربية نت: القوات الجوية الأميركية تحرص على المشاركة معنا دائما.. وعلاقتنا معهم تعود لسنوات طويلة
أكد الفريق الركن "تركي بن بندر بن عبدالعزيز" ، قائد القوات الجوية الملكية السعودية لـ "العربية.نت"، أن علاقة القوات الجوية الأميركية بقواتنا الجوية تعود إلى سنوات طويلة، وتحرص الجوية الأميركية على المشاركة معنا دائماً، كما تحرص دول أخرى على الاحتكاك مع القوات الجوية، لما تمتلكه من خبرات ومهارة وممارسة فعلية.
وأشار "الفريق تركي" إلى أن مركز الحرب الجوي الواقع في قاعدة الملك عبدالعزيز شرق السعودية، يُعد واحدا من أبرز المراكز الحربية في العالم، حيث يشمل الكثير من الأجنحة والأسراب، ما يوفر التدريب المطلوب لرفع مستوى القدرة القتالية لجميع الأطقم الجوية والفنية، وكذلك الأطقم الاستخباراتية والمساندة، والتوجيه والتركيز الآن عليه مع الاستثمار في ميادين التدريب المختلفة في باقي المناطق الأخرى .
وشدد "الفريق تركي" إلى أن وجود القوات الجوية الملكية السعودية في تمرين العلم الأحمر 2022، ليس للمشاركة فقط، بل إنها تقود الحملات والمهام في التمرين، وليس من السهل مشاركة أي قوة جوية في مثل هذا التمرين نظراً للمعايير العالية التي تطبق على أي قوة جوية ترغب بالمشاركة.
جاء ذلك أثناء زيارة الفريق إلى قاعدة نيلس الجوية، التي التقى فيها بقائد قاعدتها الجنرال كاسي كوينينغهام، وقيادات عسكرية جوية أخرى.
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