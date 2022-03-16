محمد بن سلمان يبحث مع جونسون ملف أوكرانيا وقضايا المنطقة

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وعقد ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني، جلسة مباحثات رسمية.

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وجرى خلال جلسة المباحثات بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

وبعد ذلك تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وقعها الأمير محمد بن سلمان وبوريس جونسون.