السعودية.. إطلاق المها والريم بمحمية الملك خالد

أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الاثنين، عددًا من غزلان الريم والمها العربي، بمحمية الملك خالد الملكية، وذلك ضمن مشاركتها في أسبوع البيئة والذي يحمل عنوان (بيئتنا مسؤوليتنا).

ويأتي هذا الإطلاق بهدف المحافظة على الحيوانات الفطرية المحلية المهددة بالانقراض عبر استعادتها في البيئات الطبيعية المناسبة لها، وإكثارها، وتنميتها، مما يعزز التوازن البيئي في محمية الملك خالد الملكية، إضافةً إلى تعزيز ودعم الإطلاق السابق في المحمية.

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أطواق التتبع

كما تهدف عملية الإطلاق إلى دراسة سلوكيات الحيوانات الفطرية عن طريق استخدام أطواق التتبع على مجموعة منها، مما يسهم في جمع بياناتها وتفاعلها مع المكونات الحية وغير الحية فيها في الأوقات والمواسم المختلفة. كما يساعد على فهم الممكنات والمخاطر التي تواجه الحياة الفطرية في البيئة البرية، مما ينتج عن ذلك صورة توضح مدى موائمة وصحة البيئة المحلية للمحمية واحتياجاتها لتحقيق التوازن البيئي وبذلك ضمان استدامة البيئة البرية المحلية.

وأوضح رئيس هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية د. طلال بن عبدالله الحريقي أن هذه المبادرة تأتي بهدف زيادة التنوع الأحيائي في المحمية مما يسهم في تعزيز التوازن البيئي. كما أكد على ضرورة المحافظة على الحياة الفطرية وإعادة توطينها في محمية الملك خالد الملكية، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وتماشيًا مع الجهود العالمية للحفاظ على البيئة ومكوناتها الطبيعية.