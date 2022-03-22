.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الدفاعات السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلق نحو جازان

  • الخط
الدفاعات الجوية السعودية - أرشيفية

الدفاعات السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلق نحو جازان

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه جازان.

وقال إن تصعيد الميليشيا لانتهاكاتها الجسيمة يتعمد إفشال المشاورات اليمنية.

بلينكن: ندين هجمات الحوثيين على السعودية وسنواصل دعمها للدفاع عن أراضيها السعودية اليمن والحوثي بلينكن: ندين هجمات الحوثيين على السعودية وسنواصل دعمها للدفاع عن أراضيها

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن يوم الأحد الماضي إسقاط 9 مسيرات أطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب، مشيراً إلى أن المواقع المستهدفة شملت محطة للغاز في خميس مشيط، ومحطة نقل الكهرباء بظهران الجنوب.

كما أوضح في بيان حينها أن الميليشيات المدعومة من طهران، استخدمت صواريخ كروز إيرانية لاستهداف محطة توزيع تابعة لأرامكو بجازان، وكذلك محطة تحلية مياه بالشقيق.

يشار إلى أن تلك الهجمات والتصعيد أتت قبيل أيام من انطلاق مشاورات يمنية يمنية، دعا إليها مجلس التعاون الخليجي الأسبوع المقبل في الرياض (في 29 مارس وحتى السابع من أبريل).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شرم الشيخ المصرية تدفع ثمن الحرب الأوكرانية شرم الشيخ المصرية تدفع ثمن الحرب الأوكرانية
اكتشف المزيد