الدفاعات السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلق نحو جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه جازان.
وقال إن تصعيد الميليشيا لانتهاكاتها الجسيمة يتعمد إفشال المشاورات اليمنية.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن يوم الأحد الماضي إسقاط 9 مسيرات أطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب، مشيراً إلى أن المواقع المستهدفة شملت محطة للغاز في خميس مشيط، ومحطة نقل الكهرباء بظهران الجنوب.
كما أوضح في بيان حينها أن الميليشيات المدعومة من طهران، استخدمت صواريخ كروز إيرانية لاستهداف محطة توزيع تابعة لأرامكو بجازان، وكذلك محطة تحلية مياه بالشقيق.
يشار إلى أن تلك الهجمات والتصعيد أتت قبيل أيام من انطلاق مشاورات يمنية يمنية، دعا إليها مجلس التعاون الخليجي الأسبوع المقبل في الرياض (في 29 مارس وحتى السابع من أبريل).
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