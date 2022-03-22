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الخارجية السعودية: تصعيد الحوثيين يهدد أمن المنطقة

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الأمير فيصل بن فرحان (أرشيفية من فرانس برس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (أرشيفية - فرانس برس)

الخارجية السعودية: تصعيد الحوثيين يهدد أمن المنطقة

دبي - العربية.نت

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جدد وزير الخارجية السعودي، الأمر فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، التأكيد على ضرورة الضغط على الميليشيات الحوثية من أجل وقف تهديداتهم للملاحة الدولية.

وقال في كلمة خلال اجتماع وزارء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسلام آباد، إن تصعيد الحوثيين يهدد أمن واستقرار المنطقة أجمع.

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كما تطرق إلى ملفات أخرى على طاولة بحث الوزراء خلال الاجتماع الذي سيمتد ليومين، في العاصمة الباكستانية، من بينها أفغانستان.

تصاعد الانتهاكات

يشار إلى أن انتهاكات الحوثيين كانت تصاعدت خلال اليومين الماضيين، إذ طالت منشآت مدنية وأخرى نفطية في السعودية.

ما دفع مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إلى التأكيد بأن المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية.

ميليشيات الحوثي - فرانس برس
ميليشيات الحوثي - فرانس برس

أتى ذلك، بعد أن أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم الأحد الماضي إسقاط 9 مسيرات أطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب، مشيراً إلى أن المواقع المستهدفة شملت محطة للغاز في خميس مشيط، ومحطة نقل الكهرباء بظهران الجنوب.

كما أوضح في بيان حينها أن الميليشيات المدعومة من طهران، استخدمت صواريخ كروز إيرانية لاستهداف محطة توزيع تابعة لأرامكو بجازان، وكذلك محطة تحلية مياه بالشقيق.

يشار إلى أن تلك الهجمات والتصعيد أتت قبيل أيام من انطلاق مشاورات يمنية يمنية، دعا إليها مجلس التعاون الخليجي الأسبوع المقبل في الرياض (في 29 مارس وحتى السابع من أبريل).

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