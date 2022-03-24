السفارة السعودية في بانكوك: هذه متطلبات الدخول إلى تايلاند

أوضحت السفارة السعودية في بانكوك، اليوم الخميس، ما هي المتطلبات للدخول إلى تايلاند.

ومن هذه المتطلبات، توفر شهادة تأمين طبي بمبلغ لا يقل عن 20 ألف دولار يتم الاستحصال عليها عن طريق مكاتب التأمين.

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وبينت السفارة أن المتطلبات تتضمن أيضاً الحصول على تأشيرة من السفارة التايلاندية بالرياض أو القنصلية العامة في جدة أو من مطارات تايلاند عند الوصول إليها، علماً أن هذه الأخيرة تكون مدة صلاحيتها 14 يوما فقط.

كما يجب إرفاق حجز فندق لمدة يوم واحد، وحجر صحي لحين ظهور نتيجة فحص كورونا في أحد الفنادق المعتمدة لدى وزارة الصحة التايلاندية.

كما يطلب من الواصلين إلى تايلاند إبراز شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا، وإجراء فحص "بي. سي. آر" قبل موعد الوصول لمملكة تايلاند بمدة لا تزيد عن 72 ساعة.

وأضافت السفارة أنه يجب طباعة جميع هذه المستندات لتقديمها للسلطات في المطار، وتعبئة استمارات الدخول التي يتم تقديمها أثناء الرحلة أو عند الوصول للحصول على إذن الدخول (Thailand pass).