وزير الخارجية السعودي: يجب العمل على إنهاء النزاع في أوكرانيا
الأمير فيصل بن فرحان: "الحوار أساسي لإنهاء النزاع الحالي في أوكرانيا".
طالب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، السبت، "بالعمل على إنهاء النزاع في أوكرانيا".
وزير الخارجية السعودي: يجب الاهتمام بشكل خاص بالمشاكل التي تواجه دول الجنوب النامية #العربية pic.twitter.com/hXP7sCjHVy— العربية (@AlArabiya) March 26, 2022
وقال وزير الخارجية السعودي: "الحوار أساسي لإنهاء النزاع الحالي في أوكرانيا".
وزير الخارجية السعودي: الحوار أساسي لإنهاء النزاع الحالي في #أوكرانيا— العربية (@AlArabiya) March 26, 2022
#العربية pic.twitter.com/c38iQdsrWa
وشبّه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الدمار في ماريوبول بما حدث في سوريا، مشيراً إلى أن روسيا لم تعاقب بعدما استولت على القرم.
وقال الرئيس الأوكراني، السبت، في كلمته بمنتدى الدوحة، إن القوات الروسية لا تسمح بدخول المساعدات لمدينة ماريوبول، مشيراً إلى أن موسكو لم تلتزم بالضمانات الأمنية التي تعهدت بها لنا.
وفي جلسة بمنتدى الدوحة في قطر، حثّ الأمير فيصل بن فرحان على "الاهتمام بشكل خاص بالمشاكل التي تواجه دول الجنوب النامية".
وشدد على أن "العالم يجب أن يعمل معاً لمواجهة التحديات".
وفي الجلسة، قال السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، إن "الشعب الروسي بدأ يدرك أن لا مستقبل لهم تحت ظل فلاديمير بوتين".
السيناتور ليندسي غراهام: إذا فشل #بوتين في #أوكرانيا ستتردد #الصين في غزو #تايوان— العربية (@AlArabiya) March 26, 2022
#العربية pic.twitter.com/9MkdMynuH8
وأضاف: "أدعم المطالب الموجهة لحلف شمال الأطلسي بفرض حظر جوي فوق أوكرانيا".
وأكد غراهام أن "القوات الروسية على الأرض في أوكرانيا بدأت بالانهيار".
وحول اليمن، أعلن غراهام "أن هدف أميركا هو إعادة الحوثيين إلى قوائم الإرهاب حيث ينتمون".
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: هدفنا في #أميركا إعادة الحوثيين إلى قوائم الإرهاب حيث ينتمون— العربية (@AlArabiya) March 26, 2022
#العربية pic.twitter.com/VQr6puymhy
وفي مداخلته بالجلسة، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "نسعى لتفادي حرب باردة جديدة بين الشرق والغرب".
وأشار إلى أن الأزمة الحالية "أكبر من مواجهة بين روسيا والغرب".
وفي الملف الإيراني، قال بوريل: "نرغب في تجنب أن تصبح إيران قوة نووية"، مشيرا إلى أن "الاتفاق النووي عمل بنجاح حتى انسحب منه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب".
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