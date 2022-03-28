القبض على مواطن تحرش بقريبته قبل 3 أعوام

تمكنت شرطة منطقة الحدود الشمالية من القبض على مواطن تحرش بفتاة من أقاربه، وذلك بعد تداول الشكوى المقدمة من الفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الشرطة أن الفتاة متواجدة خارج المملكة حالياً، وأن الحادثة حصلت منذ 3 أعوام ولم تتلق الجهات المختصة حينها أي بلاغ عن ذلك.
كما، أكدت أنه جرى إيقافه لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
يذكر أن نظام مكافحة التحرش في السعودية يعاقب "كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها".
شرطة #الحدود_الشمالية تقبض على مواطن تحرش بفتاة من أقاربه بعد تداول مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي.. إجراءات الاستدلال كشفت عن أن الفتاة خارج #السعودية حالياً وأن الحادثة حصلت قبل 3 أعوام. pic.twitter.com/AuTu0XgCrw— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 28, 2022
ويعرف التحرش على أنه "كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".
كما، ينص قانون التحرش في السعودية إلى أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش".
نظام مكافحة جريمة التحرش.#واس_عام pic.twitter.com/CYgcwv51Yk— واس العام (@SPAregions) September 24, 2021
وأعلنت السعودية عن "نظام مكافحة جريمة التحرش"، في مايو 2018، بمرسوم ملكي صادر عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بهدف "مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة".
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